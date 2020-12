Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Individuale per Mancini, Smalling e Veretout

Dopo la vittoria contro lo Young Boys in Europa League, la Roma si rituffa nel campionato. Stamattina la squadra è tornata al Fulvio Bernardini di Trigoria per preparare la partita di domenica (ore 15) contro il Sassuolo di De Zerbi. Contro i neroverdi i giallorossi cercano il successo che metta definitivamente alle spalle la sconfitta col Napoli e che gli consenta di restare nelle zone alte della classifica.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro tra dicembre e gennaio

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, in dubbio per il Sassuolo

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, rientro da definire

Jordan Veretout: problema muscolare alla flessore della coscia destra, rientro da definire

Chris Smalling: problema al ginocchio sinistro, in dubbio per il Sassuolo

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Lavoro individuale per chi ha disputato più di 45′ contro lo Young Boys. I calciatori che hanno giocato solo un tempo hanno svolto prima lavoro sul campo con i compagni, per poi effettuare esercizi personalizzati. Mancini, Smalling e Veretout si sono allenati in modo individuale.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Sassuolo tornano i titolari. In porta dovrebbe rivedersi Mirante nonostante gli errori col Napoli. In difesa Ibanez e Cristante, il terzo centrale potrebbe essere Kumbulla se darà conferme dal punto di vista fisico. In mezzo al campo senza Veretout potrebbe toccare a Pellegrini e Villar, con Spinazzola e Karsdorp esterni. Davanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.