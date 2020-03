Trigoria, sala video e tattica per la Roma. Personalizzato per Dzeko, Under e Veretout

La Roma riposa nel weekend. La Serie A recupererà, infatti, le sei partite rinviate sette giorni fa e i giallorossi torneranno in campo direttamente giovedì a Siviglia. Fonseca ha più tempo per preparare il match e recuperare qualche acciaccato, vedi Diawara che oggi è in campo con la Primavera. Oggi il tecnico portoghese ha guidato l’allenamento tra sala video e campo.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro dopo la sosta.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, probabile rientro con la Sampdoria.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, probabile rientro con il Siviglia.

ALLENAMENTO

La Roma ha cominciato la seduta in sala video, poi è scesa in campo svolgendo una fase atletica e poi dedicandosi alla parte tattica. Di nuovo lavoro personalizzato programmato per Edin Dzeko e Jordan Veretout: insieme a loro anche Under, con Pellegrini che invece ha continuato ad allenarsi a parte. Anche Zaniolo, Zappacosta e Pastore hanno proseguito il proprio percorso di recupero. Domani la Roma usufruirà di un giorno di riposo e la ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì. Diawara oggi in campo con la Primavera contro l’Inter.



PROBABILE FORMAZIONE



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.