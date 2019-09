Trigoria, sala video e lungo focus tattico: provate situazioni su calcio da fermo

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria per la seduta di rifinitura in vista del match di Bologna, in programma domani alle 15. I giallorossi affronteranno la prima vera trasferta stagionale. Smalling, che prova a recuperare per andare almeno in panchina, ha lavorato anche oggi in gruppo per parte dell’allenamento. Under. Perotti e Zappacosta hanno svolto lavoro individuale.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Chris Smalling: sovraccarico muscolare, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

La seduta è iniziata in sala video, come accade di consueto nelle rifiniture. Poi la squadra si è spostata in campo. Parte iniziale dedicata al riscaldamento e un lungo focus tattico nel finale con situazioni da calcio da fermo. Smalling in gruppo per parte dell’allenamento. Individuale per Under, Perotti e Zappacosta.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo il turnover di Europa League rientrano molti titolari: in difesa si rivede Florenzi, mentre al centro con Smalling ancora out il dubbio è tra Mancini e Jesus al fianco di Fazio. In mezzo al campo Veretout con Cristante, sulla trequarti può star fuori Kluivert: Mkhitaryan a sinistra, Pellegrini alle spalle di Dzeko e Zaniolo confermato sulla destra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.