Trigoria, Roma al lavoro dopo il giorno di riposo: Smalling e Reynolds ancora a parte

Dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca, la Roma torna in campo al Fulvio Bernardini per preparare la partita con l’Udinese, in programma domenica. Per quanto riguarda il reparto offensivo, dall’emergenza di Torino si è passati all’abbondanza, grazie al rientro di Pedro e a El Shaarawy che a meno di sorprese sarà convocato per la prima volta contro i friulani. Ancora a parte Smalling, che potrebbe rientrare con il Milan.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Bryan Reynolds: ritardo di condizione, out con l’Udinese

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, possibile rientro con il Milan

CRONACA ALLENAMENTO

La squadra è scesa in campo alle 11. Chris Smalling si è allenato ancora a parte a causa dei problemi fisici. Bryan Reynolds continua con il suo programma personalizzato.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese, Fonseca ritroverà Pellegrini dopo la squalifica scontata a Torino. Il capitano della Roma tornerà titolare verosimilmente in coppia con Mkhitaryan Il ballottaggio principale sarà nuovamente quello da Borja Mayoral e Dzeko, con lo spagnolo ancora in vantaggio. Tra i convocati si rivedrà Pedro, tornato martedì a lavorare con i compagni, e El Shaarawy.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.