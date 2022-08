Trigoria, mercoledì la ripresa degli allenamenti: concesso un giorno di riposo

Piccola pausa e poi la Roma è pronta per iniziare la preparazione in vista della partita contro la Juventus in programma questo sabato alle 18:30

Roma-Cremonese si conclude 1-0 all'Olimpico per la prima in casa di questa stagione. Nonostante la squadra di Mourinho porti a casa i tre punti dovrà fare i conti con l'infortunio anche di Zaniolo dopo quello di Wijnaldum. Domani lo Special One ha concesso un giorno di riposo a staff e giocatori che torneranno ad allenarsi a Trigoria mercoledì mattina alle ore 10. Il focus sarà la preparazione in vista della partita contro la Juventus in programma questo sabato alle 18:30.