Trigoria, ripresa in vista dell’Atalanta: scarico per chi ha giocato ieri. Cetin a parte

La Roma riparte questa mattina e si proietta alla sfida di mercoledì con l’Atalanta. Il turno infrasettimanale riporterà i giallorossi in campo a poche ore di distanza dal match con il Bologna. Al Bernardini lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Cetin lavora a parte per una sindrome influenzale.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Chris Smalling: sovraccarico muscolare, stop da valutare.

Mert Cetin: Sindrome influenzale, a rischio per l’Atalanta.

CRONACA ALLENAMENTO

Chi ha giocato contro il Bologna ha fatto lavoro di scarico. Per gli altri invece prima lavoro in palestra, poi in campo per attivazione, torello a gruppo unico e partitella a campo ridotto. Florenzi era influenzato ieri, ma oggi ha lavorato normalmente con i compagni.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Atalanta continua il turnover di Fonseca, che è pronto a cambiare almeno tre elementi. In difesa torna Jesus dopo l’espulsione di Mancini, e Spinazzola che può far rifiatare Florenzi. In avanti riecco Zaniolo largo a destra al posto di Kluivert.

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko