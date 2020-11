Trigoria, ripresa in vista del Parma: individuale per Spinazzola, Mirante e Perez

La Roma riparte verso il Parma. Dopo il giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca, oggi la squadra è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini per iniziare a preparare la partita di domenica alle 15 contro la squadra di Liverani. Diawara e Calafiori sono recuperati, ma oggi è la giornata di Dzeko: si sottoporrà al primo tampone che stabilirà se potrà tornare a disposizione di Fonseca. Mirante, Spinazzola e Carles Perez, alle prese con noie muscolari, hanno lavorato a parte.

INDISPONIBILI

Carles Perez: risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, in dubbio per il Parma

Leonardo Spinazzola: risentimento muscolare, in dubbio per il Parma.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Edin Dzeko: positivo al coronavirus, in quarantena

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

La Roma ha ripreso ad allenarsi oggi dopo il giorno di riposo. Il gruppo ha effettuato 15 minuti di riscaldamento per poi effettuare torello e parte tattica. Mirante, Carles Perez e Spinazzola hanno svolto lavoro individuale.

PROBABILE FORMAZIONE

In porta dovrebbe tornare Mirante, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Veretout con uno tra Cristante (favorito) e Villar, visto che Pellegrini è in quarantena. A destra Karsdorp in vantaggio su Peres, a sinistra Spinazzola se recupera. Altrimenti esordio stagionale per Calafiori. Davanti Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Borja Mayoral. Se i tamponi di Dzeko saranno negativi, in attacco ci sarà lui.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.