Trigoria, rifinitura tattica in vista del Verona: ok Florenzi, individuale per Pastore

La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria dove ha svolto la seduta di rifinitura in vista della partita di domani sera contro l’Hellas di Ivan Juric (stadio Bentegodi, ore 20.45). Recuperato Florenzi, che anche oggi si è allenato con il resto del gruppo. Ancora indisponibile Javier Pastore. Alle 13.30 la conferenza stampa di Fonseca, poco dopo le 17 invece la squadra volerà alla volta di Verona.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: botta all’anca, recupero da definire.

Antonio Mirante: flebite post traumatica al polpaccio, recupero da definire.

L’ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Dopo l’attivazione muscolare e il riscaldamento, lavoro tattico per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista dell’Hellas Verona e partitella. Recuperato Florenzi, individuale ancora per Pastore. Zappacosta e Cristante continuano il percorso di recupero.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida con l’Hellas Verona, Fonseca opererà qualche cambio. Ballottaggio tra Spinazzola e Santon (positivo a Istanbul) per la fascia destra nonostante il recupero di Florenzi. Accanto a Smalling ancora in vantaggio Mancini. Confermata la linea mediana con Veretout e Diawara. In avanti Under prenderà il posto dello squalificato Zaniolo, mentre al centro ci sarà l’insostituibile Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.