Trigoria, rifinitura tattica in vista del Verona. Focus sulle palle inattive

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Brescia, la Roma si è ritrovata a Trigoria per limare gli ultimi dettagli in vista del delicato match contro l’Hellas Verona. Un avversario ostico, ma soprattutto una squadra ferita dopo il pareggio subito nel finale dalla Fiorentina. Fonseca dovrebbe cambiare poco in vista di domani, ritrovando però – oltre agli squalificati Cristante e Mkhitaryan – i guanti spagnoli di Pau Lopez a difesa del fortino.

INDISPONIBILI

Chris Smalling: infortunio all’adduttore, possibile rientro con l’Inter.

Davide Santon: lesione muscolare al polpaccio sinistro, out circa 10 giorni.

ALLENAMENTO

Consueto lavoro di rifinitura nel pomeriggio di Trigoria e, secondo quanto riportato da Roma TV, la seduta è stata soprattutto di natura tattica, oltre alla parte di attivazione muscolare iniziale. Esercitazioni tecnico-tattiche per il gruppo e focus sulle palle inattive.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Verona Fonseca riproporrà la difesa a tre, con Pau Lopez che torna a difendere i pali giallorossi. Nonostante il gol, Fazio dovrebbe riaccomodarsi in panchina per far spazio a Cristante, al rientro dalla squalifica. Confermata la mediana, soliti ballottaggi sulle corsie esterno, con Zappacosta in odor di staffetta con Bruno Peres. Mkhitaryan tornerà sulla trequarti insieme a Pellegrini in supporto a Edin Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.