Trigoria, rifinitura tattica in vista del derby: Perotti e Pastore in gruppo e recuperati

La Roma è scesa in campo questa mattina a Trigoria per la rifinitura in vista del derby. Fonseca, che ieri ha ritrovato in gruppo Perotti e Pastore per parte della seduta, studia la formazione migliore da mandare in campo. Dopo l’allenamento più di mille romanisti sono entrati dentro il centro sportivo per dare la carica alla squadra.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Dopo l’attivazione muscolare lungo lavoro tattico per Fonseca e i suoi ragazzi. Pastore e Perotti hanno confermato i miglioramenti e hanno lavorato con il gruppo. Saranno convocati e andranno in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE

In vista della derby con la Lazio, in programma domenica alle ore 18:00, Fonseca dovrà fare a meno di Diawara e in mediana ci sarà Veretout in coppia con Cristante. Scalpitano Santon e Spinazzola, che aveva fatto benissimo con il Genoa. In avanti tornerà Edin Dzeko dopo la squalifica in Coppa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.