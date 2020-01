Trigoria, rifinitura tattica ad alta intensità. Fazio c’è, ancora assenti Perotti e Pastore

La Roma è scesa in campo in mattinata per svolgere la consueta rifinitura di vigilia in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Fonseca ritrova sulle fasce Florenzi e Kolarov, mentre in attacco ancora assente Dzeko per squalifica. Al suo posto ci sarà Kalinic, che vorrà riconfermarsi dopo la prova di grandissima volontà al Tardini di Parma, sempre in Coppa.

INDISPONIBILI



Antonio Mirante: trauma contusivo alla spalla, rientro da definire.

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop da definire.

Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire.

Javier Pastore: edema osseo per una contusione all’anca, rientro a febbraio.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi.

Diego Perotti: trauma contusivo al polpaccio sinistro, rientro da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Rifinitura tattica più intensa per la squadra e lavoro per un’ora e trenta circa. Recuperato Fazio, che già ieri si è allenato completamente in gruppo. Perotti, Pastore e Mkhitaryan proseguono il percorso di recupero, con il Monito che potrebbe tornare a disposizione per il derby.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la partita di domani in Coppa Italia contro la Juve, in programma allo Stadium alle ore 20.45, Fonseca potrebbe cambiare soprattutto gli esterni bassi, con il ritorno di Florenzi e Kolarov dopo le indisponibilità per squalifica in campionato. Smalling e Mancini centrali, con Cristante che preme per una maglia da titolare in mediana dietro alla coppia Veretout-Diawara. Conferme possibili in avanti per Under e Kluivert, inamovibile Pellegrini. Complice la squalifica di Dzeko, come con il Parma sarà Kalinic l’attaccante di Coppa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.