Trigoria, rifinitura prima di Roma-Trabzonspor: a parte solo Smalling e Spinazzola

I giallorossi sono scesi in campo stamattina: tutti in gruppo e a disposizione

Dopo il ritorno in campo di ieri, la Roma è scesa in campo questa mattina per la seduta di rifinitura in vista del match di ritorno di Conference League domani contro il Trabzonspor. Mourinho dovrà fare ancora a meno di Smalling, che dovrebbe tornare dopo la sosta. L'inglese oggi ha proseguito il percorso riabilitativo, così come il lungodegente Leonardo Spinazzola. Tutto il resto dei calciatori, invece, sono in gruppo e quindi a disposizione dello Special One. Mourinho, che parlerà in conferenza alle 12.45, con due partite alle spalle in pochi giorni e la sfida di Salerno in programma domenica, potrebbe anche fare qualche cambio.