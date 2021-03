Trigoria, rifinitura pre-Shakhtar: Dzeko in gruppo, ok Ibanez

Giornata di rifinitura per la Roma di Paulo Fonseca, che domani sfiderà all’Olimpico lo Shakhtar Donetsk per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Reduce dalla vittoria di misura con il Genoa, la squadra giallorossa cerca un altro risultato positivo per continuare a far bene. Dzeko si allena in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio e spera nella convocazione.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, stop di almeno un mese

CRONACA ALLENAMENTO

11.45 – Finisce la parte d’allenamento aperta alla stampa. Successivamente Fonseca passerà alla fase tattica.

11.42 – Si passa ai torelli ad alta intensità. Giocatori divisi in tre gruppi.

Ore 11.35 – La fase di riscaldamento continua con il lavoro sui 10 metri. Brevi scatti tra i coni e i paletti.

Ore 11.30 – La squadra comincia il riscaldamento con i giri di campo. Dzeko e Pellegrini guidano il gruppo.

Ore 11.15 – La squadra è scesa in campo per l’allenamento. Presenti Ibanez, tornato ieri in gruppo, e Dzeko. Bosniaco al primo allenamento con i compagni dopo l’infortuni. Fazio si allena a parte.

Ore 11.00 – Seduta in sala video prima di scendere in campo.

PROBABILE FORMAZIONE

Finita l’emergenza difensiva per Fonseca, che con lo Shakhtar ritrova Kumbulla d0po la squalifica in campionato, mentre ci sarà ancora da attendere per Ibanez. Cristante può tornare in mediana, si rivedono Spinazzola e Mhitaryan. Mayoral spera in un’altra chance, ma è favorito Mkhitaryan nel ruolo di falso nove.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.