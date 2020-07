Trigoria, rifinitura in vista della Fiorentina: focus tattico e sulle palle inattive

Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo da Fonseca, la Roma ha svolto a Trigoria l’unico allenamento in programma prima della partita di domani contro la Fiorentina. Grossa chance per i giallorossi, che in caso di vittoria si porterebbero a +4 sul Milan, fermato ieri dall’Atalanta. La formazione capitolina scenderà in campo con la maglia della prossima stagione, presentata ufficialmente tre giorni fa.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: risentimento al polpaccio sinistro, da valutare per la Fiorentina

Federico Fazio: contusione alla caviglia sinistra, da valutare per la Fiorentina

Davide Santon: lesione muscolare al polpaccio sinistro, out contro la Fiorentina

Roger Ibanez: risentimento all’adduttore della coscia destra, out contro la Fiorentina

Cengiz Under: affaticamento all’adduttore, out contro la Fiorentina

ALLENAMENTO

All’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, la squadra ha svolto la consueta rifinitura: focus tattico e sulle palle inattive. Nella giornata di ieri si erano allenati invece solo gli infortunati e i calciatori in ritardo di condizione.

PROBABILE FORMAZIONE

Tre i cambi di Fonseca rispetto all’undici che ha superato la Spal. Tornano Veretout, Mkhitaryan e Dzeko, tenuti a riposo a Ferrara: a far spazio ai tre saranno Cristante, Carles Perez e Kalinic. Conferme nelle altre posizioni: davanti a Pau Lopez giocheranno Mancini, Smalling e Kolarov, mentre sulle fasce agiranno Bruno Peres e Spinazzola.

Roma (3-4-2-1): P. Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; B. Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.