Trigoria, rifinitura in vista del Siviglia: si fermano Perotti e Under per un affaticamento

Mentre la Roma cerca ancora di capire se riuscirà a viaggiare verso Siviglia e giocare, i giallorossi stamattina sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura. Seduta chiaramente a porte chiuse, che però ha dato alcune notizie negative a Fonseca. Lavorano a parte, infatti, sia Perotti che Under a causa di un affaticamento muscolare.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro dopo la sosta.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, probabile rientro nel ritorno col Siviglia.

Cengiz Under: affaticamento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Verso il forfait con il Siviglia.

Diego Perotti: affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Verso il forfait con il Siviglia.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Dopo circa 30 minuti di analisi video, la Roma è scesa in campo. Brutte notizie per Fonseca: Perotti e Under, infatti, si stanno allenando in regime differenziato a causa di un affaticamento muscolare riportato ieri, rispettivamente a polpaccio e quadricipite (entrambi sinistro). In gruppo, invece, Diawara che va verso la convocazione.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la gara del Sanchez-Pizjuan mancherà di sicuro Bruno Peres, non presente in lista Uefa, e Veretout, squalificato. Al posto del brasiliano ci sarà dunque Santon, mentre a centrocampo è forte la candidatura di Villar per partire dal primo minuto nonostante il probabile ritorno di Diawara tra i convocati. La linea difensiva sarà composta da Smalling, Mancini e Kolarov, in vantaggio su Spinazzola. A centrocampo insieme al giovane spagnolo Cristante è certo della maglia da titolare. Dietro Dzeko agiranno invece sicuramenteMkhitaryan e Kluivert mentre l’altro posto è in bilico visti gli affaticamenti di Perotti e Under. Si candida Carles Perez, praticamente l’unico rimasto disponibile.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.