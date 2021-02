Trigoria, rifinitura in vista del Braga: Smalling e Kumbulla ancora a parte, ok Ibanez

La Roma si è allenata questa mattina per l’ultima volta prima del match di Europa League con il Braga, previsto per domani alle 18.55. Smalling e Kumbulla hanno svolto lavoro a parte. Tutto ok per Ibanez, che parlerà in conferenza stampa e sarà regolarmente della partita.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, possibile rientro contro il Milan

Marash Kumbulla: affaticamento al quadricipite destro, out con il Braga

CRONACA ALLENAMENTO

La squadra è scesa in campo alle 11 per la rifinitura. Smalling e Kumbulla hanno continuato con il lavoro a parte e non viaggeranno con il resto del gruppo. Nessun problema per Ibanez, che ha svolto l’intera seduta con i compagni. Dopo il riscaldamento e il torello, si è passati alla parte tattica.

PROBABILE FORMAZIONE

In vista del Braga Fonseca pensa al mini-turnover. In porta si rivede Mirante, mentre a centrocampo Bruno Peres e Diawara possono avere un’occasione. In avanti tornano Pedro e Dzeko dal 1′.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.