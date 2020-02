Trigoria, rifinitura in corso: Under e Diawara in gruppo, Pellegrini fa differenziato – FOTO – VIDEO

Dopo aver vinto per 1-0 nel match di andata, la Roma è pronta a volare in Belgio per conquistare la qualificazione contro il Gent. Questa mattina i giallorossi si sono ritrovati al Fulvio Bernardini per la rifinitura, come di consueto aperta alla stampa nei primi 15 minuti. Out Lorenzo Pellegrini, che si è procurato un edema al bicipite femorale contro il Lecce e non ci sarà domani. Alle 15 la partenza da Fiumicino, mentre alle 18.45 Fonseca e Kluivert parleranno in conferenza stampa.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro nei prossimi giorni (da tre sedute in gruppo).

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà Gent e Cagliari.

ALLENAMENTO

Ore 11.33 – Termina la parte d’allenamento aperta alla stampa. Lorenzo Pellegrini svolge lavoro differenziato.

Ore 11.30 – La squadra passa ai torelli.

Ore 11.21 – Si passa agli esercizi per la mobilità.

Ore 11.17 – Si comincia con i giri di campo.

Ore 11.13 – Squadra in campo alla spicciolata. Under e Diawara regolarmente in gruppo. Fonseca si intrattiene per un lungo colloquio con il suo staff.

Ore 11.00 – In attesa della squadra, Mirante lavora a parte in campo. Presente il ds Petrachi.

Ore 10.30 – Roma in sala video per studiare gli avversari. Alle 11.00 il gruppo si sposterà in campo.

PROBABILE FORMAZIONE

Data l’assenza nella lista Uefa di Bruno Peres, sulla corsia di destra dovrebbe esserci Santon, in vantaggio su Spinazzola. Al centro confermata la coppia Smalling-Mancini, così come Kolarov a sinistra. A centrocampo Veretout e Cristante mentre va verso una maglia da titolare Carles Perez, a segno all’andata. Out Pellegrini con Mkhitaryan che scala al centro e Kluivert a sinistra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.