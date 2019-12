Trigoria, rifinitura in corso: sala video e riscaldamento. Pellegrini in gruppo – LIVE

Per la Roma è già vigilia: l’ultima partita dei giallorossi nel Gruppo J si terrà domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico. La squadra di Fonseca ha bisogno dei tre punti contro gli austriaci del Wolfsberger (già eliminati) per sperare di passare il turno come prima della classe, considerando anche il risultato tra i tedeschi del Mönchengladbach e il Basaksehir allenato da Buruk.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione, recupero da definire.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, recupero nel 2020.

Chris Smalling: trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro, stop da valutare.

ALLENAMENTO

10.30 – Riunione in sala video per studiare gli avversari. Cristante e Kluivert lavorano a parte sul campo. Pellegrini in gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo l’ottima prestazione contro l’Inter, Mirante può scendere in campo anche contro il Wolfsberger. Florenzi favorito per una maglia da titolare a destra, con Spinazzola che può far rifiatare Kolarov sulla corsia opposta. Zaniolo sostituisce Pellegrini nel ruolo di trequartista.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.