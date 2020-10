Trigoria, rifinitura e sala video in vista del CSKA Sofia: Carles Perez in gruppo

Oggi la Roma è scesa in campo per la rifinitura in vista del debutto casalingo di domani in Europa League. Fonseca può finalmente contare su Smalling, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la distorsione al ginocchio e dovrebbe essere convocato per il Cska Sofia. Il tecnico, che oggi parlerà in conferenza stampa, ritrova anche Carles Perez, reinserito in gruppo dopo la tonsillite che non gli aveva permesso di partecipare alla trasferta di Milano. Il portoghese dovrà invece sicuramente rinunciare a Davide Santon che si è fermato per un infortunio al flessore della coscia sinistra (recupero da valutare nelle prossime ore).

INDISPONIBILI

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in quarantena

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantena

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a novembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, da valutare

ALLENAMENTO

Ore 11.30 – Per la Roma di Paulo Fonseca è già giorno di rifinitura, dopo la sfida di lunedì sera contro il Milan. Per l’impegno in Europa League di domani contro il CSKA Sofia, i giallorossi oggi hanno iniziato la sessione di allenamento in sala video, per studiare le tattiche dei loro prossimi avversari. Il primo a scendere in campo è stato Henrikh Mkhitaryan, aggregati con la prima squadra i giovani Milanese e Zalewski. In gruppo si rivede Carles Perez, recuperato dopo la tonsillite, insieme a Smalling, che già ieri aveva svolto il lavoro insieme ai compagni. Per l’attivazione muscolare il gruppo è stato diviso in tre parti.

PROBABILI FORMAZIONI

Fonseca punta il Cska Sofia usufruendo di un ampio turnover in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. In porta si rivedrà Pau Lopez, mentre nonostante il recupero, Smalling potrebbe comunque partire dalla panchina con Juan Jesus e Fazio di nuovo nel pacchetto a tre. Sulle fasce out Santon, i titolari saranno Karsdorp e Spinazzola mentre in mediana spazio alla coppia Villar-Cristante. Potrebbe essere concesso un turno di riposo a Pedro e Dzeko, con Pellegrini sulla trequarti e lo scalpitante Borja Mayoral in attacco, tenuto completamente a riposo contro il Milan.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral