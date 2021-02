Trigoria, Reynolds si allena in gruppo. Smalling lavora ancora a parte

All’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini, la Roma di Paulo Fonseca continua la sua preparazione per la gara di domenica contro l’Udinese. A due giorni di distanza dalla sfida con i bianconeri di Gotti, Pedro ed El Shaarawy hanno continuato ad allenarsi in gruppo: entrambi, dunque, saranno convocati per la partita dell’Olimpico. Assieme ai compagni c’era pure il nuovo acquisto Bryan Reynolds.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, stop di un mese

CRONACA ALLENAMENTO

La bella notizia per Fonseca è rappresentata dalla presenza in gruppo di Reynolds. Ancora a parte, invece, Chris Smalling.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese, Fonseca ritroverà Pellegrini dopo la squalifica scontata a Torino. Il capitano della Roma tornerà titolare verosimilmente in coppia con Mkhitaryan, da stabilire alle spalle di chi. Il ballottaggio principale sarà nuovamente quello da Borja Mayoral e Dzeko, lasciato in panchina “per scelta tecnica” contro i bianconeri. Tra i convocati si rivedrà anche Pedro, tornato oggi a lavorare con i compagni.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.