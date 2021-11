Trigoria, primo allenamento in vista del Bologna: terapie per Pellegrini

La Roma è scesa in campo alle 12 per iniziare la preparazione della gara contro gli emiliani. Il capitano giallorosso, dopo l'infortunio di ieri non ha partecipato alla sessione con i suoi compagni

Per la Roma non c'è tempo da perdere. Dopo la vittoria di ieri sul Torino, alle 12:00 i giallorossi sono tornati in campo al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per iniziare a preparare il match contro il Bologna. I giocatori, come di consueto nei giorni dopo una partita, sono stati divisi in gruppi. Spinazzola ha continuato il suo lavoro individuale, mentre sono ancora out Villar e Cristante (ancora positivi al Covid). Pellegrini, invece si è sottoposto a delle terapie specifiche in seguito al problema muscolare alla coscia destra rimediato nella partita di ieri. Il capitano si sottoporrà oggi a degli esami che stabiliranno l'entità dell'infortunio.