Trigoria, preparazione in vista del Verona: Kluivert torna in gruppo – FOTO

Mentre la Roma ha messo la quinta per quanto riguarda il discorso relativo al calciomercato (nel pomeriggio arriverà Kumbulla a Fiumicino e l’entourage di Milik continuerà i discorsi per il trasferimento del centravanti polacco), gli uomini di Fonseca a Trigoria continuano a preparare la sfida all’Hellas Verona. Il primo impegno della prossima Serie A è previsto sabato alle 20.45. Kluivert è tornato totalmente in gruppo, mentre Bruno Peres è guarito alla Covid-19 e tornerà nei prossimi giorni a disposizione del tecnico portoghese.

INDISPONIBILI

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Diego Perotti: lesione muscolare alla coscia, circa tre settimane di stop.

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Verona nella prima stagionale Fonseca è intenzionato a ripartire dal 3-4-2-1, con le novità di mercato che potrebbero far cambiare gli uomini. In porta Pau Lopez in vantaggio su Mirante, in difesa sicuri del posto Mancini e Ibanez, con Cristante che potrebbe fare il terzo centrale se Fonseca non valutasse opportuno inserire Kumbulla da subito. In mezzo al campo Diawara con Veretout, sugli esterni possibile promozione per Karsdorp con Spinazzola a sinistra. Davanti Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.