Trigoria, Pellegrini torna in gruppo. Parziale per Villar

Questa mattina i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria: il gruppo ha iniziato la sessione con un'analisi delle situazioni tattiche, rivedendo il tutto sul maxischermo che Mourinho ha fatto installare...

Domani la Roma giocherà l'amichevole contro il Raja Casablanca, la prima allo Stadio Olimpico dove ci sarà anche il pubblico. Questa mattina i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria: il gruppo ha iniziato la sessione con un'analisi delle situazioni tattiche, rivedendo il tutto sul maxischermo che Mourinho ha fatto installare. L'allenamento è terminato quindi con una partitella. Dopo un problema alla coscia, è tornato ad allenarsi in gruppo Lorenzo Pellegrini. Parzialmente con i compagni anche GonzaloVillar, che aveva lasciato in anticipo il ritiro in Portogallo.