Trigoria, parte dell’allenamento in gruppo per El Shaarawy

Meno due giorni al delicato appuntamento dell’Allianz Stadium che vedrà la Roma affrontare la Juventus campione d’Italia. Contro i bianconeri di Andrea Pirlo, la squadra giallorossa cerca la terza vittoria consecutiva in campionato, nonché la prima stagionale contro una big.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Pedro: fastidio muscolare, out con la Juventus

Stephan El Shaarawy: ritardo di condizione, da valutare per la Juventus

Bryan Reynolds: ritardo di condizione, out con la Juventus

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, stop di un mese

CRONACA ALLENAMENTO

A parte Smalling e Pedro, individuale programmato per Fazio. Reynolds ha proseguito col suo lavoro individuale, mentre El Shaarawy ha svolto parte dell’allenamento in gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Qualche dubbio di formazione per Fonseca, che già tra i pali è chiamato a risolvere il ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante, finalmente recuperato. In difesa, dopo il forfait di Smalling per una lesione al flessore della coscia sinistra, è Kumbulla a prendere il suo posto accanto a Mancini e Ibanez. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, a centrocampo possibile l’impiego di Cristante, con Veretout vicino a lui e Villar spostato poco più avanti, in sostituzione dello squalificato Pellegrini. L’altro trequartista sarà Mkhitaryan. Mayoral verso la conferma dal 1′, ma anche Dzeko, tornato in gruppo, si candida per una maglia da titolare.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan; Mayoral.