Trigoria, parte atletica e focus tattico nell’allenamento della mattina

Giornata impegnativa per la Roma, che oggi si ritroverà sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini sia in mattinata che nel pomeriggio. La squadra di Fonseca, con diversi giocatori indisponibili, tra quelli positivi al coronavirus e i convocati nelle nazionali, svolgerà una doppia seduta in vista del primo appuntamento di campionato, fissato per il weekend del 19-20 settembre.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: positivo al coronavirus, in quarantena

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena

Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena

Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena

Pedro: sub-lussazione alla spalla destra, out fino a inizio ottobre

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

ALLENAMENTO

Ore 9.30 – La squadra è scesa sul campo B di Trigoria per l’allenamento della mattina. La seduta è durata un’ora e mezza, gli uomini di Fonseca hanno svolto una prima parte di sessione atletica, poi un focus tattico. Hanno partecipato anche alcuni elementi della Primavera di Alberto De Rossi.

IN NAZIONALE

Robin Olsen – Svezia

Gianluca Mancini – Italia

Alessandro Florenzi – Italia

Leonardo Spinazzola – Italia

Aleksandar Kolarov – Serbia

Devid Bouah – Italia U20

Riccardo Calafiori – Italia U20

Bryan Cristante – Italia

Lorenzo Pellegrini – Italia

Nicolò Zaniolo – Italia

Gonzalo Villar – Spagna U21

Alessio Riccardi – Italia U20

Cengiz Under – Turchia

Edin Dzeko – Bosnia

Patrik Schick – Repubblica Ceca