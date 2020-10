Trigoria, palestra e scarico per chi ha giocato ieri

Inizia l’avvicinamento per la Roma di Fonseca alla delicata sfida di campionato in programma domenica pomeriggio contro la Fiorentina di Iachini. Il tecnico giallorosso ha ritrovato il gruppo dopo il match di Europa League pareggiato con il CSKA Sofia, partita che ha visto il ritorno dal primo minuto da titolare di Chris Smalling, recuperato a pieno regime dopo il problema al ginocchio delle ultime settimane.

INDISPONIBILI

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in quarantena

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantena

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a novembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, da valutare

ALLENAMENTO

Ore 11.30 – Questa mattina la Roma si è ritrovata sul campo dopo il pareggio di Europa League. I giallorossi hanno cominciato il lavoro in palestra e poi si sono divisi in due gruppi: da una parte consueto lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, per gli altri è continuato l’allenamento sul campo. Da valutare le condizioni di Carles Perez.



PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Smalling; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.