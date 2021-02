Trigoria: out Smalling, Kumbulla, Ibanez e Cristante. Lavoro personalizzato per Calafiori

La Roma torna al lavoro a Trigoria dopo la trasferta di Braga. I giallorossi si sono ritrovati al Bernardini alle 12 per la seduta di allenamento odierna. Fonseca è alle prese con diversi grattacapi, che riguardano soprattutto la difesa. I problemi di Cristante e Ibanez aprono diversi scenari in vista del Benevento e il tecnico ha solo oggi e domani per lavorarci.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, possibile rientro contro il Milan

Marash Kumbulla: affaticamento al quadricipite destro, in dubbio per il Benevento

Bryan Cristante: lombalgia, in dubbio per il Benevento

Roger Ibanez: problema al flessore destro, out con il Benevento

CRONACA ALLENAMENTO

Come tutte le sedute nel giorno successivo alla partita, il gruppo viene diviso tra chi ha giocato e fa lavoro di scarico, e chi invece ieri è rimasto a guardare. Brutte notizie dall’infermeria: Smalling e Kumbulla continuano a lavorare a parte, mentre Cristante e Ibanez hanno svolto terapie per i problemi fisici riscontrati ieri. Calafiori alle prese con un lavoro personalizzato.

PROBABILE FORMAZIONE

In vista del Benevento, Fonseca si ritrova in piena emergenza difensiva. Fazio può puntare a una maglia da titolare, mentre Spinazzola potrebbe essere schierato di nuovo in difesa, come successo a Braga. Si rivedono Villar e Pellegrini, Mayoral favorito su Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral.