Trigoria, oggi ultimo allenamento della settimana: partitella con la Roma Primavera – FOTO

Dopo la settimana che ha visto il ritorno in gruppo di Chris Smalling, arriva oggi l’ultimo giorno di allenamenti per la Roma di Paulo Fonseca. In attesa del ritorno dei calciatori impegnati nei rispettivi impegni con le Nazionali, il tecnico portoghese continua a lavorare insieme agli atleti rimasti in rosa, in vista del tour de force che attenderà la sua Roma a partire dalla domenica della prossima settimana: dal 18 ottobre all’8 novembre, i giallorossi dovranno affrontare in totale 7 match, tra cui gli impegni in Europa League contro Young Boys, Cska Sofia, Cluj e il big match in campionato contro il Milan.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

Rick Karsdorp: problema muscolare, da valutare

ALLENAMENTO

Ultimo allenamento della settimana per i giallorossi che, senza i nazionali, hanno svolto una partitella contro i ragazzi della Primavera di Alberto De Rossi. Ora due giorni liberi e poi lunedì la ripresa delle attività.

CONVOCATI IN NAZIONALE

Kumbulla (Albania)

Mkhitaryan (Armenia)

Dzeko (Bosnia)

Diawara (Guinea)

Mancini (Italia)

Spinazzola (Italia)

Cristante (Italia)

Pellegrini (Italia)