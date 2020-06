Trigoria, nuovo ciclo di tamponi. Perotti in gruppo, ancora a parte Pau Lopez e Zaniolo

La Roma corre tra le mura di Trigoria per farsi trovare pronta alla ripresa della Serie A. E’ iniziata un’altra settimana di allenamenti per la squadra di Fonseca, che si è ritrovata nel centro sportivo sottoponendosi inoltre a un nuovo ciclo di tamponi come da prassi. Oltre a Nicolò Zaniolo, che prosegue il suo percorso di recupero individuale e che tornerà probabilmente in gruppo per la metà di luglio, ha lavorato a parte solo Pau Lopez, mentre il Monito Diego Perotti è tornato con il gruppo dopo i problemi muscolari dell’ultimo periodo.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, rientro a luglio.

Pau Lopez: micro frattura al polso sinistro, rientro tra una settimana.

ALLENAMENTO

Ore 10.30 – La squadra questa mattina si è allenata a Trigoria, con la solita prima parte di lavoro atletico e quella conclusiva caratterizzata da un focus tattico. Diego Perotti si è allenato con la squadra, mentre hanno continuato il percorso personalizzato sia Pau Lopez sia Zaniolo.