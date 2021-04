Trigoria, Mkhitaryan torna in gruppo: sarà convocato per la gara col Bologna

Arriva una bella notizia da Trigoria, dove la Roma ha svolto la rifinitura precedente alla gara con il Bologna. A disposizione di Paulo Fonseca c’era infatti anche Henrikh Mkhitaryan, che ha effettuato la seduta assieme ai suoi compagni. Alle 14 l’allenatore giallorosso parlerà in conferenza stampa.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio col Bologna

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro a maggio

Stephan El Shaarawy: lesione al flessore destro, out 2-3 settimane

Leonardo Spinazzola: infortunio al flessore sinistro, out col Bologna

CRONACA ALLENAMENTO

Buone notizie per Paulo Fonseca, visto che Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in gruppo. L’armeno non partirà titolare col Bologna, ma sarà a disposizione del tecnico portoghese.

PROBABILE FORMAZIONE

Possibile chance per Fazio in difesa, a causa della squalifica di Cristante. L’argentino è in ballottaggio con Calafiori: in caso di impiego del classe 2002, sulla retroguardia verrà schierato Karsdorp. A centrocampo rientra Villar, nel reparto offensivo riecco Carles Perez e Borja Mayoral.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Perez; Mayoral