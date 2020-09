Trigoria, Mirante di nuovo in gruppo dopo il Covid-19

Niente doppia seduta nella giornata odierna, ma solo allenamento al pomeriggio con Fonseca che continua a lavorare senza i tanti giocatori che sono partiti per gli impegni con le rispettive Nazionali. Domani, invece, il primo test amichevole sempre tra le mura di Trigoria contro la Sambenedettese per iniziare a capire il livello di condizione dei giocatori a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato (ripresa il 19 settembre contro il Verona).

INDISPONIBILI

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena

Justin Kluivert: positivo al coronavirus, in quarantena

Carles Perez: positivo al coronavirus, in quarantena

Pedro: sub-lussazione alla spalla destra, out fino a inizio ottobre

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

ALLENAMENTO

Ore 17.00 – Dopo la buona notizia di ieri di Pedro, ne arriva un’altra oggi per Fonseca visto che è tornato in gruppo Mirante dopo le due settimane di isolamento a causa del Covid-19. Allenamento dunque con il resto della squadra per il portiere giallorosso.

IN NAZIONALE

Robin Olsen – Svezia

Gianluca Mancini – Italia

Alessandro Florenzi – Italia

Leonardo Spinazzola – Italia

Aleksandar Kolarov – Serbia

Devid Bouah – Italia U20

Riccardo Calafiori – Italia U20

Bryan Cristante – Italia

Lorenzo Pellegrini – Italia

Nicolò Zaniolo – Italia

Gonzalo Villar – Spagna U21

Alessio Riccardi – Italia U20

Cengiz Under – Turchia

Edin Dzeko – Bosnia

Patrik Schick – Repubblica Ceca