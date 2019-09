Trigoria, lavoro tattico per la Roma: personalizzato per Pellegrini a causa della fascite plantare

La Roma non si ferma. Nelle prossime tre partite si capirà tanto del destino dei giallorossi in questa stagione. Domenica ci sarà il Lecce, poi le sfide con Wolfsberger e Cagliari prima di lasciarsi per la seconda sosta. Fonseca dovrà gestire le forze del gruppo, al netto degli infortuni. Ultimo della lista Spinazzola, out dopo la buona prestazione con l’Atalanta.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Leonardo Spinazzola: fastidio al flessore sinistro per una vecchia cicatrice, in dubbio per il Lecce.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11 – La squadra ha svolto prima riscaldamento, poi esercizi sulla rapidità e torello. A conclusione della seduta un lungo focus tattico. Under, Perotti, Spinazzola e Zappacosta svolgono lavoro individuale. Pellegrini, invece, viene gestito durante l’allenamento a causa di una fascite plantare. Oggi ha svolto palestra e piscina.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Lecce Fonseca cambia ancora. Fuori Spinazzola, non al meglio dopo l’Atalanta. Mkhitaryan verso una maglia da titolare, Veretout può fermarsi.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.