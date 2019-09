Trigoria, lavoro tattico e partitella nella rifinitura pre-Atalanta: Smalling e Kluivert in gruppo

Oggi per la Roma è già giornata di rifinitura. A due giorni dalla vittoria in extremis sul Bologna, i giallorossi hanno già nel mirino l’Atalanta: fischio d’inizio domani alle 19 allo stadio Olimpico. Fonseca recupera Smalling, reduce dal problema muscolare agli adduttori ma potrebbe comunque scegliere Jesus in difesa al fianco di Fazio vista la squalifica di Gianluca Mancini. Kluivert ha preso una botta al polpaccio al Dall’Ara ma nella rifinitura si è allenato in gruppo e va verso la convocazione. Alle 13.30 la conferenza stampa dell’allenatore portoghese.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Mert Cetin: Sindrome influenzale, salta l’Atalanta.

CRONACA ALLENAMENTO

Dopo il consueto inizio in palestra, per la Roma riscaldamento in campo prima del torello. Poi lavoro tattico e partitella a campo ridotto. Ok Smalling e Kluivert, che si è allenato con il resto del gruppo. Lavoro individuale per gli infortunati, compreso Cetin che è ancora reduce dall’influenza.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Atalanta continua il turnover di Fonseca, che è pronto a cambiare almeno tre elementi. In difesa torna Jesus dopo l’espulsione di Mancini, e Spinazzola che può far rifiatare Florenzi. In avanti riecco Zaniolo largo a destra al posto di Kluivert.

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko