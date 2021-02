Trigoria, lavoro tattico e atletico ad alta intensità: Pedro torna in gruppo

Settimana importante per la Roma di Fonseca, che continua tra le mura di Trigoria la sua preparazione alla gara di domenica (12.30) contro l’Udinese di Gotti reduce da due vittorie consecutive, contro Spezia e Verona. Parziale ritorno in gruppo di Pedro, con la prospettiva di poter tornare a disposizione contro i friulani. Anche El Shaarawy continua il lavoro con la squadra per trovare la migliore condizione e per cercare la prima convocazione dal suo ritorno nella Capitale.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Bryan Reynolds: ritardo di condizione, da valutare per l’Udinese

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, stop di un mese

CRONACA ALLENAMENTO

Risveglio muscolare per il gruppo, con la solita parte atletica sotto gli occhi dello staff di Fonseca. Poi possesso palla ed esercizi tecnico-tattici ad altissima intensità, con la divisione in tre squadre del gruppo. Pedro è tornato a lavorare con i compagni, Smalling prosegue il percorso di recupero individuale

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese, Fonseca ritroverà Pellegrini dopo la squalifica scontata a Torino. Il capitano della Roma tornerà titolare verosimilmente in coppia con Mkhitaryan, da stabilire alle spalle di chi. Il ballottaggio principale sarà nuovamente quello da Borja Mayoral e Dzeko, lasciato in panchina “per scelta tecnica” contro i bianconeri. Tra i convocati si rivedrà anche Pedro, tornato oggi a lavorare con i compagni.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.