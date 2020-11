Trigoria, lavoro personalizzato per Santon e Smalling

Nonostante il giorno di riposo concesso da Fonseca alla squadra, a Trigoria Smalling e Santon continuano con un lavoro personalizzato per cercare di tornare quanto prima a disposizione del tecnico giallorosso. I due difensori verranno valutati quotidianamente per capire quali saranno le tempistiche per il ritorno in gruppo. Situazione da monitorare soprattutto per l’inglese, fermatosi la scorsa settimana per la riacutizzazione del fastidio al ginocchio che lo aveva bloccato durante le prime partite della stagione. Con gli stop di Veretout e Mancini, la speranza di Fonseca è di fermare l’emergenza difensiva per presentarsi al meglio nelle prossime gare, soprattutto quella delicata in campionato contro il Sassuolo.