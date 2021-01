Trigoria, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Presente anche il gm Pinto – FOTO

Archiviata la pesantissima sconfitta nel derby, la Roma torna a Trigoria per iniziare la preparazione in vista del doppio appuntamento con lo Spezia. I giallorossi, infatti, affronteranno i liguri di Italiano martedì 19 gennaio, alle ore 21.15, negli ottavi di Coppa Italia e successivamente sabato 23 (ore 15) in campionato.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra

Davide Santon: problema muscolare

CRONACA ALLENAMENTO

La squadra si è ritrovata sul campo del centro sportivo Fulvio Bernardini. Scarico per chi ieri ha giocato più di 45′, allenamento in campo per gli altri (Veretout compreso, uscito all’intervallo). Alla seduta era presente il gm Tiago Pinto.

PROBABILE FORMAZIONE

Ampio turnover per Fonseca, che in porta, vista l’indisponibilità di Mirante, potrebbe scegliere Fuzato. In difesa tornano Fazio e Kumbulla, conferma per Mancini squalificato in campionato. A destra Karsdorp fa spazio a Bruno Peres, dall’altra parte ancora Spinazzola, alla ricerca della forma migliore. Diawara-Cristante probabile coppia di centrocampo, Davanti, il tridente spagnolo Carles Perez-Mayoral-Pedro.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Mancini, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.