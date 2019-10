Trigoria, lavoro di scarico per chi ha giocato contro la Samp

La Roma torna subito in campo dopo il pareggio a reti bianche contro la Sampdoria. La squadra di Fonseca si rituffa sull’Europa League, dove l’aspetta il complicato match contro il Borussia M’Gladbach. I giallorossi, per la sfida di giovedì, dovranno far a meno anche degli infortunati Cristante e Kalinic.

INFORTUNATI

Cengiz Under: lesione al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, out fino al 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Dopo il pareggio di ieri con la Samp, la Roma si è ritrovata a Trigoria per cominciare a preparare la sfida di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri a Marassi, normale seduta di allenamento per tutti gli altri. Nel gruppo presenti anche alcuni ragazzi della Primavera.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Borussia M’Gladbach, Fonseca dovrebbe rischiare nuovamente Dzeko, vista l’indisponibilità di Kalinic. Il tecnico è alle prese con scelte forzate, a centrocampo possibile l’utilizzo di Pastore in mediana come contro la Sampdoria.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.