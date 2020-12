Trigoria, lavoro atletico in gruppi: a parte Pastore, Spinazzola e Mirante

Primo allenamento per la Roma di Fonseca in vista della prima sfida del nuovo anno, in programma domenica alle ore 15 contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. La squadra si è ritrovata a Trigoria dopo alcuni giorni di stacco natalizio, con qualche indisponibilità legata soprattutto alle assenze di Mirante e Spinazzola, ultimi a fermarsi a causa di problemi muscolari. Più leggero il problema per l’esterno, mentre il portiere proverà a tornare a disposizione per il derby di metà gennaio.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra, rientro previsto per metà gennaio

Leonardo Spinazzola: lesione muscolare al flessore della coscia sinistra, rientro per il Crotone

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro da definire

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 15.00 – Il gruppo squadra è stato diviso in più parti per una serie di lavori atletici distanziati, visto che la squadra è rientrata da alcuni giorni di vacanza. Mirante, Spinazzola, Pastore e Zaniolo hanno lavorato a parte.

PROBABILE FORMAZIONE

Altra chance per Pau Lopez, vista l’assenza di Mirante, mentre sarà confermata la difesa con Ibanez, Smalling e Mancini. Pronto eventualmente Kumbulla a partire dalla panchina. Ballottaggio sulla sinistra Calafiori-Bruno Peres, con il brasiliano leggermente in vantaggio dopo aver vinto la sfida per la maglia da titolare contro il Cagliari. Possibile panchina per Pedro, non nel momento di forma migliore, mentre potrebbe essere riproposto sulla trequarti Pellegrini in coppia con Mkhitaryan a supporto di Edin Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.