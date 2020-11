Trigoria, lavoro atletico e tattico. Spinazzola, Mirante e Perez ancora a parte

Nella settimana che precede il ritorno in campo contro il Parma, la Roma continua la sua preparazione sui campi di Trigoria. Nel secondo giorno settimanale di lavoro, la squadra si è divisa tra lavoro atletico e tattico. Diminuiscono le chance di tornare in campo contro il Parma per Spinazzola, Mirante e Perez. I tre hanno continuato a lavorare a parte. Attesa per l’esito del tampone di Dzeko.

INDISPONIBILI

Carles Perez: risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, in dubbio per il Parma

Leonardo Spinazzola: risentimento muscolare all’adduttore destro, in dubbio per il Parma.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Edin Dzeko: positivo al coronavirus, in quarantena

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta è iniziata in palestra con l’attivazione e il rafforzamento muscolare. Poi si è passati al lavoro in campo. Dopo il riscaldamento, si è passati alla parte atletica focalizzata sulla velocità, e a quella tattica con il possesso palla ed esercitazioni sugli schemi. Perez, Spinazzola e Mirante hanno continuato a lavorare a parte: per il portiere giallorosso allenamento individuale previsto da programma, nessun problema fisico.

PROBABILE FORMAZIONE

In porta dovrebbe tornare Mirante, in difesa Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo Veretout con uno tra Cristante (favorito) e Villar, visto che Pellegrini è in quarantena. A destra Karsdorp in vantaggio su Peres, a sinistra Spinazzola se recupera. Altrimenti esordio stagionale per Calafiori. Davanti Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Borja Mayoral. Se i tamponi di Dzeko saranno negativi, in attacco ci sarà lui.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.