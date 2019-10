Trigoria, lavoro atletico e tattico. Individuale in campo per Under, Mkhitaryan e Dzeko

La sosta per le nazionali è ufficialmente alle spalle. La Roma riparte con il gruppo al completo (infortunati esclusi) e mette nel mirino la Sampdoria di Claudio Ranieri. Paulo Fonseca studia la formazione migliore da mandare in campo.

INFORTUNATI

Cengiz Under: lesione al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Edin Dzeko: doppia frattura dell’arco zigomatico destro, rientro previsto contro il Milan.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

CRONACA ALLENAMENTO

Dopo il riscaldamento la squadra è passata al torello ad alta intensità. Fonseca ha poi ordinato prima un lavoro atletica, per poi passare alla tattica. Individuale in campo per Under, Mkhitaryan e Dzeko, mentre Kolarov svolge scarico post nazionale. Zappacosta, Diawara e Pellegrini lavorano in palestra

PROBABILE FORMAZIONE

Con l’attacco dimezzato, Fonseca è pronto ad affidarsi alla voglia di Kalinic. Il croato sostituirà Dzeko contro la Samp, mentre Florenzi potrebbe avanzare sulla linea dei trequartisti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic.