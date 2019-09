Trigoria, lavoro atletico e tattico: Fazio in gruppo, differenziato per Cristante – FOTO GALLERY

Metà squadra è con le rispettive nazionali, l’altra metà continua a lavorare a Trigoria. La Roma si prepara al prossimo impegno di campionato di domenica 15 settembre (ore 18) allo stadio Olimpico contro il Sassuolo. Smalling (che oggi si presenterà in conferenza stampa) e Kalinic si stanno allenando con il resto del gruppo e saranno disponibili alla ripresa. Out ancora Perotti, Zappacosta e Spinazzola, ai quali ieri si è aggiunto anche Cengiz Under: per lui infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, l’entità verrà valutata in giornata ma rischia almeno un mese di stop.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Leonardo Spinazzola: evento distrattivo al bicipite femorale sinistro, rientro da valutare.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, rientro nella seconda metà di ottobre.

Bryan Cristante: influenza, out 3-4 giorni.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, rientro da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.00 – Dopo la consueta fase di riscaldamento, la squadra ha lavorato sulla rapidità prima di un esercizio specifico su possesso palla e recupero palla in inferiorità numerica. Poi lavoro di attacco contro difesa. Perotti, Zappacosta e Spinazzola continuano i rispettivi programmi di recupero dagli infortuni, Cristante fa un lavoro differenziato per recupero dallo stato influenzale, Fazio lavora con il resto del gruppo dopo il lavoro di scarico programmato dei giorni scorsi.

NAZIONALI

Gianluca Mancini (Italia)

Alessandro Florenzi (Italia)

Lorenzo Pellegrini (Italia)

Pau Lopez (Spagna)

Daniel Fuzato (Brasile U23)

Aleksandar Kolarov (Serbia)

Nicolò Zaniolo (Italia U21)

Henrikh Mkhitaryan (Armenia)

Justin Kluivert (Olanda)

Cengiz Under (Turchia)

Edin Dzeko (Bosnia)

Mert Cetin (Turchia)