Trigoria, lavoro atletico e tattico. Dzeko ancora out per la febbre, Kluivert e Pastore a parte

La Roma si è allenata questa mattina a Trigoria in vista del big match di venerdì contro l’Inter capolista. Alle 11 i giocatori giallorossi si sono ritrovati agli ordini di mister Paulo Fonseca. Non arrivano buone notizie sul fronte Dzeko, rimasto di nuovo a casa per la febbre. Kluivert e Pastore hanno continuato il lavoro a parte così come Zappacosta e Cristante.

INDISPONIBILI



Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Justin Kluivert: edema al flessore della coscia sinistra dovuto a una contusione, recupero da definire.

Edin Dzeko: sindrome influenzale, rientro previsto contro l’Inter.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra ha svolto lavoro atletico e tattico. Edin Dzeko ancora out per la febbre. Justin Kluivert e Javier Pastore lavorano a parte per recuperare dai rispettivi infortuni.

PROBABILE FORMAZIONE

Per il big match contro l’Inter, Fonseca recupera dopo il turno di squalifica Nicolò Zaniolo. In difesa uno tra Spinazzola e Santon, con le certezze Mancini-Smalling al centro e Kolarov a sinistra. In mediana confermati Veretout e Diawara, davanti con Zaniolo e Pellegrini uno tra Mkhitaryan e Perotti. Dzeko in dubbio per la febbre



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.