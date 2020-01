Trigoria, la Roma torna in campo: Antonucci out per questioni di mercato

La Roma torna in campo dopo il pareggio nel derby e il giorno libero concesso da Fonseca per la giornata di ieri. Mentre Petrachi lavora senza sosta sul mercato, il tecnico portoghese mette nel mirino il Sassuolo di De Zerbi, reduce dallo 0-0 con la Sampdoria e in una situazione di classifica non tranquillissima. Assente Antonucci per questioni legate al suo trasferimento imminente (al Vitoria Setubal).

INDISPONIBILI Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi. Henrikh Mkhitaryan: lesione al retto femorale della coscia sinistra, stop da definire. Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 2 mesi. Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro tra circa un mese. ALLENAMENTO Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero dai rispettivi infortuni, tutti gli altri sono in gruppo, compresi Pastore e Perotti che erano già tornati con la squadra prima del derby (entrambi sono entrati nel finale). Il gruppo si è diviso in due, tra chi ha giocato domenica e chi no. Assente anche Mirko Antonucci, in via di trasferimento. PROBABILE FORMAZIONE Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.