Trigoria, la Roma si allena in vista del Genoa. Lavoro in gruppo per Zaniolo

Il rientro dalle nazionale di alcuni giocatori ha permesso a Mourinho di riprendere in mano la squadra quasi al completo. Per Pellegrini lavoro individuale

La Roma torna ad allenarsi per la sfida contro il Genoa di domenica. Il rientro di Mancini, Mkhitaryan e Abraham ha permesso al tecnico portoghese di riprendere in mano la squadra quasi al completo. La seduta di questa mattina è iniziata con il lavoro in palestra, per il rinforzo muscolare. Successivamente si è passati al campo con Mourinho. Il portoghese ha puntato su esercizi di rapidità 'a secco'. Si è poi soffermato su alcune situazioni di gioco con il pallone. Per quanto riguarda gli infortunati Zaniolo ha lavorato regolarmente con il gruppo e si prepara ala titolarità per il match di domenica. Pellegrini, Vina, Calafiori, Smalling e Spinazzola hanno svolto un lavoro individuale.