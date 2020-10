Trigoria, la Roma prepara la sfida col Benevento: rifinitura tra sala video e lavoro sul campo

Giornata di rifinitura per la Roma, attesa dalla partita contro il Benevento in programma domani alle 20.45. Nel proprio centro sportivo, la squadra di Fonseca ha preparato la sfida con i campani, tuttavia la vigilia del match è stata agitata dalla positività al coronavirus di Riccardo Calafiori. In attesa di tutti i tamponi, non si può escludere la negatività degli altri componenti della rosa giallorossa.

INDISPONIBILI

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in quarantena

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantea

Rick Karsdorp: problema muscolare, da valutare

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Chris Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro, out con il Benevento

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

ALLENAMENTO

La rifinitura è iniziata alle ore 11 in sala video, dove sono state proposte alcune immagini riferite all’ultima partita della Roma e agli ultimi incontri del Benevento. Poi la squadra ha lavorato sul campo.

PROBABILE FORMAZIONE

Con il forfait di Smalling, Fonseca potrebbe confermare la formazione vista a Udine, nell’ultimo match prima della sosta. Unico ballottaggio a destra, dove Peres insidia Santon.

(3-4-2-1) Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.