Trigoria, la rifinitura in vista del Manchester: El Shaarawy individuale

Il Faraone è in dubbio per la partita contro i Red Devils

Redazione

Manca solo un giorno alla partita contro il Manchester United. I giallorossi, giovedì 29 aprile, affronteranno i Red Devils all'Old Trafford in una gara che vale la stagione. In dubbio la presenza di Stephan El Shaarawy, che oggi ha iniziato l'allenamento individualmente in palestra.

INDISPONIBILI - Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio Pedro: risentimento muscolare alla coscia, rientro da definire Antonio Mirante: affaticamento all'adduttore, rientro da definire Riccardo Calafiori: infortunio all'adduttore della coscia destra, rientro da definire

CRONACA ALLENAMENTO - Ore 11:00 - Come di solito avviene nel giorno della rifinitura, prima di scendere in campo la Roma si riunisce in sala video per studiare la squadra avversaria. I giocatori si sono sottoposti al consueto ciclo di tamponi.

Ore 11: 30 - El Shaarawy non è in gruppo, ha iniziato il suo allenamento individuale in palestra. La squadra invece ha iniziato il riscaldamento con l’aiuto dei cinesini, facendo dei piccoli scatti, passando quindi al torello.

La probabile formazione di Manchester United-Roma - A Old Trafford torneranno tutti i titolari, con la sola eccezione dell'assenza pesantissima di Gianluca Mancini, squalificato. Davanti a Pau Lopez spazio a Smalling con Cristante e Ibanez mentre sugli esterni rientreranno Karsdorp e Spinazzola dal primo minuto. In mezzo al campo ci sono Veretout e Diawara, con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.