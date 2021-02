Trigoria, Kumbulla e Smalling a parte. Il gruppo lavora diviso in due

La Roma ha già messo alle spalle la vittoria con l’Udinese e si è rimessa in assetto europeo. Giovedì i giallorossi saranno impegnati nella trasferta di Braga, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Fonseca è alle prese con una piccola emergenza in difesa. Smalling e Kumbulla hanno infatti lavorato a parte e difficilmente saranno a disposizione.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, possibile rientro contro il Milan

Marash Kumbulla: affaticamento al quadricipite destro, in dubbio per il Braga

CRONACA ALLENAMENTO

La squadra si divide in due gruppi: chi ha giocato lavora in palestra, campo per chi è rimasto in panchina. Smalling e Kumbulla ancora a parte.

PROBABILE FORMAZIONE

In vista del Braga Fonseca pensa al mini-turnover. In porta si rivede Mirante, mentre a centrocampo Bruno Peres e Diawara possono avere un’occasione. In avanti tornano Pedro e Dzeko dal 1′.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.