Trigoria, Kluivert torna ad allenarsi: parte del lavoro in gruppo

Manca sempre meno all’esordio stagionale. Sabato sera la Roma scenderà in campo al Bentegodi contro il Verona di Ivan Juric, rivelazione della scorsa stagione. Oggi secondo allenamento della settimana agli ordini di Fonseca. Kluivert è tornato a disposizione dopo aver terminato il suo periodo di quarantena: l’olandese ha svolto parte della seduta in gruppo e parte in modo individuale.

INDISPONIBILI

Bruno Peres: positivo al coronavirus, in quarantena.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Diego Perotti: lesione muscolare alla coscia, circa tre settimane di stop.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Verona nella prima stagionale Fonseca è intenzionato a ripartire dal 3-4-2-1, con le novità di mercato che potrebbero far cambiare gli uomini. In porta Pau Lopez in vantaggio su Mirante, in difesa sicuri del posto Mancini e Ibanez, con Cristante che potrebbe fare il terzo centrale se non dovesse arrivare nessuno in tempo tra Kumbulla e Smalling. In mezzo al campo Diawara con Veretout, sugli esterni possibile promozione per Karsdorp con Spinazzola a sinistra. Davanti Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.