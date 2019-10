Trigoria, individuale in campo per Dzeko, Under e Mkhitaryan. In gruppo Perotti e Florenzi

La Roma torna al lavoro. Dopo un weekend di pausa, ieri pomeriggio Fonseca ha richiamato i suoi ragazzi sui campi di Trigoria per preparare la prossima sfida di campionato contro la Sampdoria dell’ex Ranieri, in programma domenica 20 ottobre sul campo del Marassi di Genova (ore 15). Questa mattina secondo allenamento della settimana: Florenzi e Perotti si sono allenati regolarmente con il gruppo, mentre Under, Mkhitaryan e Dzeko hanno svolto lavoro individuale in campo.

INFORTUNATI

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto dopo la sosta.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Edin Dzeko: doppia frattura dell’arco zigomatico destro, rientro previsto contro il Milan.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

CRONACA ALLENAMENTO

Roma di nuovo al lavoro sui campi di Trigoria. Come ieri, Florenzi si è regolarmente allenato in gruppo, così come Perotti. Lavoro individuale in campo per Under, Mkhitaryan e Dzeko, mentre Zappacosta, Diawara e Pellegrini hanno proseguito con i rispettivi percorsi di riabilitazione.

CONVOCATI IN NAZIONALE

Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo (ITALIA)

Aleksandar Kolarov (SERBIA)

Pau Lopez (SPAGNA)

Justin Kluivert (OLANDA UNDER 21)

Daniel Fuzato (BRASILE UNDER 23)