Trigoria, in corso la rifinitura in vista del CSKA Sofia: Smalling in gruppo

Con la qualificazione e il primo posto aritmetico già in tasca, la Roma prepara l’ultima partita del girone di Europa League contro il CSKA Sofia. Domani alle 18.55 i giallorossi scenderanno in campo in Bulgaria (prevista pioggia, ma temperature intorno ai 10 gradi) e Fonseca potrà dare spazio ai Primavera che si stanno allenando con la prima squadra e che saranno convocati. Nelle rifinitura di questa mattina confermata la presenza di Smalling, che si candida a una maglia da titolare, mentre sono ancora out Pellegrini, Veretout e Santon.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, rientro tra dicembre e gennaio

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out con il CSKA Sofia

Gianluca Mancini: risentimento muscolare all’adduttore, out con CSKA Sofia e Bologna

Jordan Veretout: problema muscolare alla flessore della coscia destra, in dubbio per Bologna

Lorenzo Pellegrini: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, in dubbio per Bologna

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.44 – Termina il quarto d’ora visibile alla stampa

Ore 11.33 – Sotto una pioggia battente la Roma passa ai torelli, svolti sempre con grande intensità

Ore 11.27 – La squadra comincia il riscaldamento. Veretout, Mancini, Pellegrini e Santon svolgono lavoro individuale.

Ore 11.23 – Squadra in campo per l’allenamento: c’è Chris Smalling. Presenti i Primavera Milanese, Bove, Ciervo e Tripi.

Ore 11.00 – Squadra in sala video per studiare il Sofia.

PROBABILE FORMAZIONE

Spazio alle riserve per l’ultimo appuntamento del girone. In porta si rivede Pau Lopez, davanti a lui possibile l’impiego di Smalling assieme a Fazio e Juan Jesus. A centrocampo chance per Bove al fianco di Diawara, sulle fasce Peres e Calafiori. In attacco il tridente potrebbe essere composto da Pedro (squalificato in campionato), Milanese e Borja Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Jesus; Peres, Diawara, Bove, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral.